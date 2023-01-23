Сумка Jackie 1961 від Gucci стає головною it-bag сезону: як її носять відомі зірки

Помітно, що зірки все частіше почали з’являтися з сумками в білому і чорному кольорі від бренду Gucci. Вони обирирають класичну модель Jackie 1961, яка досі не втрачає своєї популярності.

Історична модель сумки Jackie з’явилася в новому прочитанні у колекції осінь-зима 2020/21, пише 24 канал. Відому форму представили в шкірі чорного кольору із золотою фурнітурою та доповнили знімним плечовим ременем. Архівну модель сучасного вигляду можна носити в руці або на плечі.

Читайте також Бірюзова сумка від Fendi & Tiffany – хіт весни: як вона виглядає

Фірмова сумка Gucci Jackie 1961, відома формою півмісяця та застібкою-заскочкою, зараз особливо актуальна серед інфлюенсерів. Така елегантна сумка допоможе підкреслити стиль та усвідомленість у моді.



Сумка Jackie 1961 від Gucci / Фото з Instagram

Нещодавно американська акторка Дакота Джонсон знялася в останній рекламній кампанії Gucci для сумки Jackie 1961 року. Названа на честь колишньої першої леді Жаклін Кеннеді, сумка є втіленням стилю.

Спочатку сумка мала назву G1244 після свого першого випуску у1961 році, втім Gucci в кінцевому підсумку переназвав її Джекі, оскільки Жаклін Кеннеді дуже часто потрапляла в об’єктиви папараці саме з цією сумкою. Ця модель сумки була її найулюбленішою, тож саме тому виріб від Gucci отримав таку славу.

У знаменитій сумці Jackie 1961 від Gucci була помічена Кейт Бланшетт, Кайя Гербер та Дуа Ліпа. Модним аксесуаром свій образ довершив Гаррі Стайлс.



Сумка Jackie 1961 від Gucci / Фото з Instagram



Сумка Jackie 1961 від Gucci / Фото з Instagram



Сумка Jackie 1961 від Gucci / Фото з Instagram



Сумка Jackie 1961 від Gucci / Фото з Instagram