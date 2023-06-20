Ніжна і сексуальна: літня сукня, яка обов'язково має бути у вашому гардеробі

Світові модниці влітку завжди повертаються до вбрання у стилі кроше. В'язані сукні виглядають максимально витончено та водночас сексуально, підходять для різних подій та локацій.

Такі моделі завжди привертають увагу. Мереживо – безпрограшне доповнення літніх аутфітів, яке додать вам богемного стилю.

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Трендова літня сукня 2023

В'язана сукня бездоганно підійде як для прогулянки, романтичного побачення чи відпустки, так і для походу в офіс. Таке вбрання можна носити навіть з купальником. Якщо ви надаєте перевагу щільнішій в'язці, то вона пасуватиме й для міста.

Зазвичай кроше поєднують зі взуттям на низькій підошві – сандалями, шльопанцями, в'єтнамками тощо. Однак не є винятком експерименти з підборами. Такий образ виглядає просто та вишукано водночас. Можна додати йому родзинки з допомогою аксесуарів, зачіски, макіяжу.