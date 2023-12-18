Balenciaga показали нову сукню: українці жартують, що це пакет для окупантів

Знаменитий бренд опублікував новинку в інстаграмі, але через зауваження користувачів менеджерам сторінки навіть довелося обмежити доступ до коментарів.

Всесвітньо відомий бренд Balenciaga, який постійно дивує покупців незвичністю свого одягу, показав в інстаграмі нову сукню. Користувачам вона здалася схожою на сміттєвий пакет.

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Звичайно, українці асоціюють цей предмет лише з одним – ліквідованими окупантами.

Під публікацією дуже швидко зʼявилися десятки коментарів про ідеальний одяг для загарбників. Згодом компанія обмежила можливість ділитися під постом своїми думками. Точна причина такого кроку невідома, адже крім коментарів українців були ще й зауваження про несмак дизайнерів.

До слова, на сайті сукня коштує 6 тисяч євро.

Нагадаємо, не так давно бренд шокував публіку спідницею з махрового рушника за майже 1 000 доларів.