Топ-6 суконь на випускний у стилі Лесі Нікітюк: вишукані аутфіти, які вам сподобаються

Леся Нікітюк – одна з найпопулярніших та найуспішніших ведучих України. І хоч зйомки розважальних програм зараз на паузі, а образи зірки з’являються все рідше, все одно ведуча має велику армію прихильників, які хочуть бути схожі на нею та повторюють стиль.

На носі випускний, тож Fashion 24 періодично публікує добірку образів на святковий вечір, які вам можуть сподобатися. Окрім трендових та стильних фасонів суконь, редакція також підготувала образи відомих зірок та інфлюенсерів, стилем якого можна надихнутися для створення аутфітів на випускний.

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У модну добірку з розкішними образами потрапили Меган Фокс, Леоні Ганне та Ельза Госк, а тепер пропонуємо розглянути цікаві сукні на прикладі української зірки Лесі Нікітюк.

Молочна коротка

Якщо ви хочете виглядати на випускний скромно та без особливого фанатизму з пишними сукнями, радимо вам придивитися до молочної короткої сукні на бретельках, яку можна поєднати з будь-якими босоніжками чи туфлями-човниками.

Сукня з одним рукавом

Плаття на один рукав представило чимало дизайнерів під час показу колекцій на сезон весна-літо 2023, тому такі фасони є доволі актуальними. Леся Нікітюк обрала для себе сукню з ефектном віддзеркалюючої тканини, тож виглядає такий виріб досить ефектно.

У стилі Barbie

У моді цього літа рожеві сукні, ніби зняті з ляльки Барбі. Втім, окрім кольору, варто звертати увагу і на фасони суконь. Така миловидна сукня, як у Лесі Нікітюк з коміром і плісированою спідницею – ідеально підійде на випускний.

З драпіруванням

Плаття з драпіруванням цього сезону також є актуальними, тож можете сміливо обирати для себе мініплаття на довгий рукав у ніжному зефірному відтінку.

У горошок

Горошок не покидає модних трендів вже кілька сезонів, тому також можете придивитися до схожого плаття. Головне, щоб сукня підходила більше для вечірніх виходів, аніж для щоденних літніх прогулянок.

У квітковий принт

Квіти також займають особливу роль у цьогорічних трендах. Зараз на піку популярності плаття з масивними квітковими аплікаціями, втім квітковий принт на сукнях не втратив своєї актуальності й досі.