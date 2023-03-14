Як виглядають наймодніші сукні з оборками на весняний сезон: ефектна добірка

Романтичні оборки – один із найулюбленіших декоративних елементів багатьох дизайнерів. Для весняно-літнього сезону оборки знайшли своє місце на різноманітних сукнях: сексуальних міні з розрізами, драматичних максі, асиметричних та з флористичними принтами.

Найпопулярнішим кольором весни серед суконь є класичний молочний, який найчастіше з’являвся на сукнях дизайнерів. Нейтральні відтінки запропонували у своїх колекціях бренди Atlein та Dion Lee. Останній додав до своєї куртки з асиметричним шлейфом байкерську куртку.

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Темніші кольори з’явилися в брендів Blumarine та Patou. Їхній головний фокус був зосереджений на незвичному дизайні: напівпрозорих матеріалах, асиметричних деталях, довгих рукавах, жатих тканинах і вирізах.

Dior представили драматичну чорну сукню з жатостями, а Balenciaga представили червону сукню з безліччю зав’язок, яка вдало поєдналася з помаранчевою сумкою та білими чобітьми.

Ентоні Ваккарело для Saint Laurent представив чимало суконь з оборками. За сукнею з флористичним принтом варто звернутися до колекції Dries Van Noten, а за трендовим ліловим, одним з головних кольорів сезону, – до Loewe.



Трендові сукні на весняний сезон / Фото з Vogue



Трендові сукні на весняний сезон / Фото з Vogue



Трендові сукні на весняний сезон / Фото з Vogue



Трендові сукні на весняний сезон / Фото з Vogue



Трендові сукні на весняний сезон / Фото з Vogue



Трендові сукні на весняний сезон / Фото з Vogue