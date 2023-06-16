Модні сукні, без яких вам не обійтися цього літа: актуальні образи

Сукня – чудовий літній елемент гардероба, без якої нам важко обійтися. Модниці цього року мають можливість обрати літні сукні на будь-який смак.

Українська стилістка Яна Платонова вирішила зробити добірку суконь на літо в довжині міні, які все ще залишаються актуальними. Ви можете знайти для себе варіант для офісу, святкової події, прогулянки чи вечері.

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Ніщо так не прикрашає дівчину, як стильна сукня. Ця річ дарує красу та впевненість у собі, а також підкреслює індивідуальний стиль. Літо лише розпочалося, тож радимо не втрачати можливості та обирати для себе стильну сукню, в якій ви можете відправитися на вечірку чи прогулянку.

Вічна класика – чорна коротка сукня. Обирайте для себе вироби на бретельках чи на довгий рукав, обстислі чи вільні, все залежить від вашого смаку. Поєднувати такі плаття можна з балетками, сандалями чи босоніжками на підборах.

До ще однієї бази належать білі сукні. Для бохо-стилю доповнюйте плаття чоботами у ковбойському стилі, а можете одягнути трендові сандалі на зав’язках.

Денім цього року особливо в тренді, тож не забувайте про стильні сукні на корткий рукав. Виглядають такі плаття досить цікаво і по-свіжому.

У моді також залишаються вільні сукні. Придивляйтеся до сорочки оверсайз чи атласного мінімалістичного плаття.

Коричневий колір лише починає набирати популярності, але він протримається з нами до кінця року, тож робіть ставку на сукні шоколадних відтінків. Не забувайте також про квітковий принт та сукні в горошок, які досі залишаються актуальними.



Модні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram