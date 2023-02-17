5 трендових жакетів, які повинна мати у своєму гардеробі кожна дівчина

Сезон жакетів вже наближається, тож варто звернути увагу на вбрання, яке буде особливо популярним в новому сезоні. Як виглядають 5 трендових жакетів весняно-літнього сезону – дивіться у добірці.

Жакет – позачасова річ, яка належить до базового гардеробу. Але навіть серед всього різноманіття речей блейзери також бувають застарілими.

Читайте також Стильні тренчі на весну 2023: найкраще вбрання, на яке треба звернути увагу

Тенденція на моделі оверсайз все ще присутня, але окрім того, дизайнери запропонували ще кілька оригінальних жакетів.

Жакет оверсайз

Величезні силуети з жорсткими плечима та подовженими рукавами досі залишаються популярними. Щоб стильно виглядати – поєднуйте жакети оверсайз з приталеним одягом.

Кольоровий

Весною нам завжди хочеться додати кольору до своїх образів, тож жакет – чудовий спосіб, за допомогою якого ми можемо додати яскравості. Зверніть увагу цієї весни на лаймові, рожеві, блакитні та сині жакети.

Шкіряний

Жакет зі шкіри гарно поєднується з базовими джинсами та лоферами, з високими чоботами на підборах та з сукнями. Обирайте жакет в чорному та коричневому кольорі, який зможете поєднати з нейтральними речами, які є у вашому гардеробі.

Приталений

Жакети, які підкреслюють нашу талію повертаються в моду. Звертайте увагу на блейзери, які створюють ідеальний силует пісочного годинника. Такі жакети виглядають вишукано в поєднанні з чобітьми на високих підборах.

Подвійний ряд без ґудзиків

Двобортні структуровані жакети роблять образ більш діловим та елегантним. Щодо кольору – обирайте будь-який варіант, який вам до вподоби та одягайте зі штани палаццо, спідницями чи обтислими сукнями.