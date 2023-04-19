З чим носити джинси цієї весни: найкращі образи, які легко повторити
У джинсах завжди можна виглядати стильно та актуально. Правильно підібране взуття та верх надають простим джинсам кожного разу зовсім іншого образу.
Якщо ви любите проводити час інстаграм-рекомендаціях, то могли помітити безліч стильних образів знаменистей, пишемо 24 канал.
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Fashion 24 також знайшов порцію натхнення для вас та зібрав кілька цікавих образів, які можна легко стилізувати та отримати чудовий аутфіт.
З довгим пальто або тренчем
Квітень любить дивувати нас неочікуваною погодою, тож в цей місяць ви ще можете приміряти пальто і тренч під свої улюблені джинси. Інфлюенсери показують, що під верхній одяг красиво виглядають балетки, тож спробуйте приміряти їх та створити цікавий аутфіт.
Зі шкіряною курткою
Джинси – це основа простої естетики, тож поєднання зі шкіряною курткою – найкращий та найпростіший варіант. Для трендового образу приміряйте вінтажну куртку, яка зараз дуже популярна та завершіть look чоботами на підборах.
З твідовим жакетом
Якщо ви любите елегантну естетику француженок, то рекомендуємо доповнити джинси твідовим жакетом, який лише зараз набирає популярності. Образ можете довершити балетками чи туфлями.
З жакетом
Жакет – найкращий дует до джинсів. Віддавайте перевагу оверсайз-моделям та створюйте багатошаровий look – з футболкою, сорочкою та блейзером.
З білою футболкою оверсайз
Дуже мило та стильно виглядає поєднання білої футболки оверсайз із блакитними широкими джинсами. Такий аутфіт доповнюйте трендовими кросівками чи балетками.