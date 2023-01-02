Стильні формули на зиму: 24 образи, які варто взяти до уваги

Грудень пролетів непомітно, тож у нас залишається ще 2 місяці для створення стильних зимових аутфітів. Українська стилістка зібрала добірку ефектних образів, які вам точно сподобаються.

Верхній одяг під запропоновані образи можна підбирати будь-який, який є у вашому гардеробі: пуховик, шуба, дублянка чи пальто. Головне, щоб у верхньому одязі вам було зручно.

Читайте також Балаклава, шапка біні, панама: трендові головні убори на зиму

І хоч зараз на вулиці доволі тепло, мінусова температура ще таки застане нас, тому не забувайте про термобілизну, яка зможе вас зігріти в холодну пору.

Стильні формули на зиму 2023

Спідниця максі набувала популярності ще восени та навіть взимку не втрачає своєї актуальності. Вона добре пасує з черевиками челсі чи взуттям на високих підборах.



Стильні образи на зиму 2023 / Фото з Instagram

Спортивний костюм взимку легко поєднується з пуховиком та уггами. Образ можна створити за лічені хвилини та отримати затишний аутфіт для прогулянок.



Стильні образи на зиму 2023 / Фото з Instagram

Не забувайте цієї зими про шкіряні штани. Вони дуже стильно виглядають в парі з чоботами на підборах і без. Втім не забувайте про теплі штани на флісі, в яких вам не буде холодно.



Стильні образи на зиму 2023 / Фото з Instagram

Штани карго також набувають популярності, а вже навесні вони мають всі шанси стати трендовими, тож можете йти на випередження та купувати їх вже зараз.



Стильні образи на зиму 2023 / Фото з Instagram

Якщо маєте у гардеробі об’ємні штани, то можете їх заправляти у чоботи. Втім такі образи дуже делікатні, тому тут головне не переборщити у їх створенні.



Стильні образи на зиму 2023 / Фото з Instagram

Легінси стали дуже популярні цієї зими завдяки поєднанню інфлюенсерів уггів з білими шкарпетками. Теплі вироби на флісі поєднуйте з жокейськими чоботами чи черевиками.



Стильні образи на зиму 2023 / Фото з Instagram

Без базових джинсів важко уявити наш повсякденний гардероб, тому доповнюйте ними стильні однотонні світшоти.



Стильні образи на зиму 2023 / Фото з Instagram

Ботфорти взимку – взуття дещо вибагливе, однак якщо ви вмієте їх грамотно стилізувати, то маєте всі шанси створити стильний образ.



Стильні образи на зиму 2023 / Фото з Instagram