Як стильно одягнутися восени: 15 вибухових образів від модних інфлюенсерів

Fashion-інфлюенсери стильно виглядають в будь-яку пору року. У їхньому гардеробі є достатньо ефектних речей, які дозволяють їм створювати чимало модних образів. Що одягнути цієї осені за прикладом інстарам-модниць – дивіться далі.

Стовпчик термометра з кожним днем опускається, тож інколи нам здається, що найкращим варіантом на таку пору буде светр з джинсами та куртка, втім фешіоністи доводять на своєму прикладі, що стильно виглядати можна навіть в пізню осінню пору.

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Модниці роблять ставку на бомбери, шкіряні куртки та пальта різних кольорів та довжин. Чимало цих дівчат пильно слідкують за модою, тож демонструють на собі трендові новинки, які вдало міксують з актуальними елементами гардероба, такими як теплий світшот, светр чи навіть шапкою.

Fashion-інфлюенсери люблять використовувати у своїх образах багатошаровість, тож аутфіти завжди виходять цікавими та довершеними. Авторитетні Instagram-модниці вміють оригінально поєднувати мікси фактур і принтів, показувати ідеальний мінімалізм в образі та робити акцент на аксесуари – окуляри, головний убір та сумки.

Fashion 24 радить надихнутися свіжими та цікавими ідеями для образів від модних інфлюенсерів.