Дублянка – наймодніший верхній одяг зими: складаємо стильні образи на кожен день

Цього сезону дублянка є найпопулярнішим верхнім одягом. Вона вже встигла з’явитися в гардеробі кожної модниці, а їхні стильні образи не залишили байдужими нікого. Які аутфіти нам варто приміряти до кінця зими – читайте далі.

Дублянка-авіатор чи подовжена дублянка, яка лише починає набирати обертів, досить легко стилізується з іншими елементами гардеробу. Модний верхній одяг можна поєднувати з джинсами, штанами, лосинами, спідницями та сукнями, а серед взуття обирати улюблену річ – угги, дутики, черевики чи чоботи на підборах.

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Окрім того, дублянки є теплими, зручними і комфортними. Обирайте собі модель будь-якого кольору і текстури. Трендсеттерки найчастіше обирали чорну та коричневу дублянку, тож можете придивитися до їхніх образів та обрати для себе верхній одяг на зиму.

Нас ще чекає чимало морозяних та сніжних днів, тож якщо у вашому гардеробі ще немає стильного верхнього одягу – саме час його придбати.

Дублянка з джинсами та уггами

Повернення у моді вкороченого взуття від бренду Ugg подарувало світу моди чимало стильних образів. Ефектним поєднанням вважаються джинси з коротким замшевим взуттям і дублянкою.

Подовжена дублянка з широкими штанами

У цьому сезоні популярності здобули подовжені дублянки, і хоч вони не настільки актуальні, як дублянки-авіатори, втім образів з ними вже є багато. Виглядає такий верхній одяг досить ефектно, а в поєднанні з широкими джинсами чи штанами палаццо ви створите неймовірно стильний look.

Дублянка з лосинами і чоботами

Дублянка та легінси – найкраще поєднання на зиму 2023. І хоч легінси не є настільки теплими, як джинси чи штани, модницям вони так полюбилися, що більшу частину образів з дублянками складають саме вони. Замість звичних нам уггів, спробуйте приміряти чоботи до колін, які також виглядають не менш модно.

Чорний total look

Якщо у вашому гардеробі є чорна дублянка, то спробуйте створити з нею стильні монохромні образи. Підберіть класичну водолазку та штани палаццо, і отримаєте ефектний аутфіт, а в парі з чоботами козаками ви гарантовано отримаєте трендовий образ.

Дублянка з чоботами на підборах

Теперішня зима дозволяє нам насолодитися сухими дорогами без снігу та ожеледиці, тож не втратьте можливості одягнути взуття на підборах. Підбирайте до них джинси або шкіряні штани.

Дублянка з сукнею чи спідницею

Дублянки чудово підходять до стилізації суконь чи спідниць. Стрітстайлерки показують, як ефектно з дублянкою виглядає шкіряна сукня чи джинсові спідниця.