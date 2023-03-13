Співачка Tems з’явилася на Оскарі у сукні від українського бренду: вражаючий образ

Відома хіп-хоп виконавиця Tems прийшла на церемонію Оскар у вражаючій сукні від українського бренду.

У ніч з 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження Оскара. Тріумфатором став фільм "Все завжди і водночас". На найголовнішу церемонію у кінематографі прийшли всі відомі актори, режисери, співаки та інші знаменитості.

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Нігерійська виконавиця Tems обрала для червоної доріжки Оскара вишукану сукню від українського бренду Lever Couture. Сукні від дизайнерки Лесі Верлінг’єрі зараз користуються особливою популярністю. Американські знаменитості все частіше одягають розкішні сукні, які привертають до себе увагу всіх гостей та фотографів світського заходу.

Співачка Tems одягнула білу сукню з об’ємним шлейфом та вставкою, яка огортає голову, ніби капюшон. Нігерійка довершила образ босоніжками на підборах з блискітками. Волосся зачесала у високий пучок та довершила look сережками, браслетом та перстнями.



Стильний образ співачки Tems / Фото з Just Jared



Стильний образ співачки Tems / Фото з Just Jared

Виконавиця обрала для себе сукню з колекції Leleka, яку дизайнерка представила на Тижні моди в Токіо. Обличчям цієї колекції стала українська співачка Тіна Кароль, яка часто одягає сукні від відомого бренду.

Співачка Tems відома своїм хітом Essence, який записала з репером Wizkidу. У 2020 році він побив чимало рекордів і був номінанований на Греммі.