Сорочка на поясі – модний тренд осені: добірка цікавих образів

Якщо вам хочеться виділитися з натовпу та мати оригінальний вигляд, рекомендуємо доповнити свій образ сорочкою в клітинку. Додавши цю річ до свого образу, ви точно отримаєте на собі десятки поглядів.

Сорочка – це невід’ємна частина нашого гардероба, пише 24 Канал. Влітку в моді була білосніжна сорочка, яку ми носили з майками, а на початку осені в тренди увійшла блакитна та шовкова сорочка.

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Та разом з цим картата сорочка ніколи не покидала модних трендів та завжди залишалась актуальною. І якщо ми раніше носили її з майками та футболками, то зараз інфлюенсери придумали цікавий модний трюк, який завдяки цій сорочці дозволяє зробити образ ефектнішим.

Одягайте водолазки чи лонгсліви з джинсами та будь-яким взуттям – від кросівок до чобіт на підборах та пов’яжіть на поясі картату сорочку. Зверху ви можете одягнути класичну шкірянку, вінтажну куртку чи бомбер. Також гарно виглядають образи з шортами та спідницями з додаваням козаків чи жокейських чобіт.

Обирайте картату сорочку нейтральних тонів – чорно-білу, кавово-чорну чи бежево-чорну, втім також можете довершувати аутфіти ще однією класикою – червоно-чорною сорочкою.

Додавайте до образу бейсболку або шапку біні, щоб отримати повноцінний осінній аутфіт. Також ви можете одягати замість джинсів лосини, які чудово виглядають з актуальними уггами міні та білими шкарпетками.



Модні образи з картатою сорочкою / Фото Pinterest



Модні образи з картатою сорочкою / Фото Pinterest



Модні образи з картатою сорочкою / Фото Pinterest



Модні образи з картатою сорочкою / Фото Pinterest



Модні образи з картатою сорочкою / Фото Pinterest



Модні образи з картатою сорочкою / Фото Pinterest