Навіяна українською скульптурою: Софія Шамія показала головну вечірню сукню для "Міс світу 2023"

Представниця України на "Міс світу 2023" Софія Шамія представила головну вечірню сукню, в якій вона з’явиться на сцені в Мумбаї, де й відбудеться конкурс краси.

Дівчина постала перед камерою у неймовірній сукні з назвою "Сталева леді". Символічне вбрання для представниці України розробив дизайнер Андрій Анікєєв. Ця сукня навіяна унікальною монументальною скульптурою "Батьківщина-Мати", яка є найбільшою в Європі.

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Звичайну тканину модельєр перетворив на справжній витвір мистецтва та хотів передати сукнею незламний, як сталь, дух українців. Не останню роль відіграла й зміна символіки на щиті монумента – з радянської на тризуб. Голова комітету Вероніка Шіпцова зазначила, що ця подіє має велике національне значення в історичному контексті для нашого народу.

Образ непохитності "Батьківщини-Матері" та сучасної жінки перетікає у сукню. Вона є символом молодої, непохитної, красивої держави, яка бореться з країною-агресором. Разом з тим поєднує в собі жіночність та металевий стрижень нашої нації. Саме це уособлює наш образ "Сталевої леді",

– зазначила команда "Міс Україна".

Як виглядає сукня "Сталева леді"

Ключовою деталлю образу, який одразу впадає в очі є корсет у відтінку металік, який підкреслює монолітність статуї та символізує обладунки. Основою плаття-бюстьє є сітка, яка декорована кристалами Swarovski в поєднанні з гліттером. Візуально вона нагадує кольчугу.

Сукня є трансформаційною, оскільки після зняття корсета, вже відкривається інша сторона жінки – тендітність та витонченість. Мінісукня розшита камінням на тілесній сітці, а войовнича кольчуга стає красивим оздобленням, яке перетворює коротку сукню на довгу. Виріб довершений шовковими полотнами ззаду, які виглядають наче крила та додають образу невагомості та легкості.

Образ Софії доповнювали багатоярусні браслети на обох руках, масивні сережки та елегантна зачіска зібрана у пучок.

Для міжнародного конкурсу краси в Індії для Софії Шамії створили національне вбрання "Лісова пісня". Ідея сукні виникла на основі твору відомої поетеси Лесі Українки та мультфільму "Мавка", який став найбільш касовим в українському кінематографі.

Софія позувала у сукні насиченого зеленого кольору із масивною квіткою папороті позаду яскраво-жовтого відтінку. На голову Шамія одягла великий вінок також у жовтому кольорі. Кожен листок шили окремо та пошарово кріпили на сукню.

Вбрання для престижного конкурсу розробляв харківський бренд MYVO, яким керує дизайнерка Анна Чирва. На створення сукні пішло два місяці, оскільки процес пошиття ускладнювався через постійні обстріли міста росіянами.