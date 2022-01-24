Смерть забрала легендарного модельєра Тьєррі Мюглера: згадуємо його найкращі образи для зірок

23 січня у 73-річному віці помер засновник Будинку моди Тьєррі Мюглер. Дизайнер одягав у своє вбрання Кім Кардашян, Ірину Шейк, Леді Гагу, Бейонсе та багатьох інших. Чим запам’ятається світові легендарний кутюр’є – читайте далі.

Іменна марка Thierry Mugler з’явилася у 1974 році, коли молодому дизайнеру було лише 26 років. За рік до створення власного бренду Тьєррі влаштовався в мережу бутиків Gudule художником з ескізів, розробляв колекції для Будинків моди з Барселони, Парижа, Мілану та Лондона. У 1973 році він показав свою першу іменну колекцію, яка не залишила нікого байдужим.

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Впродовж усієї своєї кар’єри дизайнеру було мало однієї жіночої моди prêt-à-porter, йому хотілося освоювати нові форми. У 1977 році він влаштовує перший показ-виставу, займаючись його продюсуванням самостійно, а згодом запускає чоловічу лінію вбрання.

Тьєррі Мюглер зі своїми моделями / Фото з інстаграму

Тьєррі Мюглер був дуже активним, окрім основного виду діяльності, він захоплювався фотографіями та створенням парфумів. Він став першим, хто створив парфум без жодної квіткової ноти. Аромат Angel одразу став хітом продаж.

У 1990-х роках після сильного злету марка почала стрімко падати, тож посаду креативного директора дизайнер покинув у 2002 році, а сам продовжував влаштовувати покази та одягати знаменитих зірок.

Тєррі взявся розробляти костюми для знаменитого Cirque du Soleil. У 2008 році дизайнер займався образами для концертного туру Бейонсе "I AM...".

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Британський музикант Девід Боуї обожнював костюми Мюглера. Одним із його найзнаменитіших образів став вихід у зеленому костюмі на оголене тіло.



Девід Боуї в костюмі від Мюглера / Фото з інстаграму

Світ запам’ятає дизайнера його гучною "мокрою сукнею", яку він створив для Кім Кардашян для виходу на червону доріжку Met Gala у 2019 році. Знаменитість розповідала, що дизайнер уявляв її "мокрою каліфорнійською дівчинкою, що виходить з океану".



Кім Кардашян на Met Gala / Фото з Getty Images

Світська левиця також одягнула творіння кутюр’є на вечірку. Вона приміряла блакитне латексне вбрання, доповнене паєтками і кристалами. Тьєррі створив декольте особливої ​​глибини, латексні рукавичками до ліктя та чоботи.



Кім Кардашян на Met Gala / Фото з Getty Images

Кілька років поспіль Кім була головною прихильницею бренду Тьєррі Мюглер та навіть сварилася зі своєю сестрою Кортні, аби та не одягала сукні від її улюбленого на той час дизайнера.

У 2020 році Кайлі Дженнер здивувала фанатів образом на Гелловін. Вона постала в образі MUGLER за індивідуальним замовленням: у комбінезоні з голографічним принтом під шкіру пітона і відповідному головному уборі з декоративними металевими іклами.



Кайлі Дженнер в ексклюзивному образі / Фото з інстагрму

У вбранні від Тьєррі Мюглера красувалися Наталі Портман, Сінді Кроуфорд, Леді Гага, Карді Бі, Меган Фокс, Різ Візерспун та багато інших.



Леді Гага в образі від Тьєррі Мюглера / Фото з інстаграму



Меган Фокс в сукні від легендарного дизайнера / Фото з інстаграму

Наприкінці вересня Тьєррі Мюглер востаннє зібрав навколо себе друзів та знаменитостей. У музеї декоративних мистецтв у Парижі відкрилася масштабна виставка його робіт. До експозиції Thierry Mugler, Couturissime увійшло 150 предметів з колекції Тьєрі Мюглера з 1977 по 2014 рік. Окрім власних речей, дизайнер також надав музею у розпорядження свої ескізи і матеріали.

На відкриття виставки завітали найбільші прихильниці дизайнера – Карді Бі та Ірина Шейк. Остання з сумом згадує дизайнера як "Бога моди, справжню найдобрішу і наймилішу людину".



Тьєррі Мюглер та Ірина Шейк у вересні 2021 року / Фото з інстаграму



Карді Бі в образі кутюр'є / Фото з інстаграму