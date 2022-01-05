Шуба "101 далматинець" і лаковані легінси: К’яра Ферраньї приміряла епатажний образ

Італійська блогерка К’яра Ферраньї любить створювати образи з цікавих елементів гардероба. Цього разу 34-річна блогерка показала модний образ, головною родзинкою якого стала шуба у стилі мультфільму "101 далматинець".

К’яра Ферраньї є однією з найзнаменитіших трендсеттерок в Італії. Вона – одна з перших fashion-блогерів, які підкорили світ. Дівчина випередила час і почала просувати модний контент у соцмережах задовго до того, як до цього дійшли відомі бренди.

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У 2017 році італійка очолила список найвпливовіших інфлюенсерів модної індустрії за версією Forbes. Аудиторія К’яри на сьогодні становить майже 26 мільйонів людей, і цю кількість можна порівняти з половиною населення цілої країни.

Інфлюенсерка не боїться модних експериментів, епатажності, яскравих кольорів, тож часто ділиться з прихильниками своїми святковими та буденними образами.

Аутфіт К’яри Ферраньї

Знаменитість одягнула сірий світшот, який доповнила обтислими лакованими легінсами чорного кольору. В Італії ніде, крім гірських районів, стовпчик термометра не опускається нижче нуля, тож фешіоніста обрала легку шубу білого кольору в чорні цятки. Такий верхній одяг можна легко порівняти з шубою головної героїні мультфільму Disney – злодійки Круелли Де Вілль.

За словами стилістів, одна чорна річ в образі обов’язково має доповнюватися ще однією чорною одиницею, тож фешіоніста вдало скористалася цим правилом.

К’яра доповнила образ чорними черевиками на масивній підошві та з ланцюгами від бренду Miu Miu. Білявка зробила стильну зачіску з косичками, та, як завжди, довершила аутфіт численними прикрасами.



Модний образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму блогерки



Модний образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму блогерки