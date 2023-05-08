З чим носити штани палаццо: топ-5 образів на кожен день

Широкі штани або як їх ще називають – палаццо, не втрачають своєї популярності навіть попри хвилю гіперпопулярності штанів карго. Вільні штани з кльошем від стегна є розкішним варіантом для прогулянок, а носити їх можна з будь-яким вбранням.

Штани палаццо – це одні з наймодніших фасонів 2023 року, пише 24 канал. На модній арені такі штани не є новинкою, втім модниці не відмовляються від них, оскільки вони гарні та допомагають створити бездоганний образ з мінімальною кількістю зусиль.

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Широкі штани підходять не лише для ділових чи офісних образів, але й для стрітстайл-образів. Найкраще такі штани стилізуються з лонгслівами, сорочками, жакетами, взутті на підборах або ж просто з кросівками. Останній варіант виглядає дуже ефектно, особливо, якщо штанина повністю спадає аж до землі.

Зі шкіряною курткою

Українська інфлюенсерка Аліна Френдій поєднує штани палаццо з топом та чорною шкіряною курткою. Свій образ вона довершує кросівками та чорними сонцезахисними окулярами. Виглядає максимально просто та ефектно.

З тренчем

І хоч на вулиці вже кінець весни, втім погода дещо диктує свої правила – з холодом та вітром, тож тренч вам ще точно знадобиться. Одягайте його разом зі штанами палаццо та лонгслівом одного тону. Довершуйте цей стильний ансамбль туфлями на підборах.

З білою сорочкою

Сорочка білого кольору – ідеальний варіант для штанів палаццо будь-якого кольору. Доповнюйте look кросівками, кедами, босоніжками чи сандалями.

З жакетом

Штани палаццо ідеально підходять для стилізації з жакетом. Це можуть бути різні кольори, головне, щоб жакет був розміру оверсайз.

Як костюм

Зараз можна зустріти чимало костюмів, що складаються з блейзера та палаццо. Українська дизайнерка Ніка Гук доповнила такий костюм білосніжними кросівками та сумкою в тон до вбрання.