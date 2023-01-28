Модні штани на весну з низькою посадкою: найстильніші варіанти

Хіт нульових – штани на низькій посадці, повертаються до трендів на початку весни. Ці штани вже декілька сезонів поспіль штурмують модні подіуми та вулиці модних столиць, тож у новому сезоні їх варто додати до свого гардероба.

Знамениті дизайнери продовжують у своїх колекціях презентувати штани на низькій посадці та пропонують різноманітні моделі, які можуть стати гарною альтернативою базовим джинсам.

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Головним фокусом уваги дизайнерів під час презентації колекції весна-літо 2023 стали декоративні елементи. Штани з вирізами презентували бренди Coperni та StellaMcCartney. Останній бренд навіть додав блискучі камінці.



Штани на низькій посадці – тренд весни / Фото з Vogue



Штани на низькій посадці – тренд весни / Фото з Vogue

Придивитися до більш класичної посадки штанів можна в колекції британського бренду VictoriaBeckham. Бренд пропонує носити такі штани з приталеним жакетом, трансформуючи такий образ в звичайний офісний дрескод.



Штани на низькій посадці – тренд весни / Фото з Vogue

Versace вирішили скомбінувати темний денім з чорною шкірою. До таких начебто байкерських штанів Донателла Версаче радить додати жакет та сумку з довгою бахромою.



Штани на низькій посадці – тренд весни / Фото з Vogue

Святковий варіант штанів можна знайти від українського бренду FROLOV. Штани з низькою посадкою всипані лелітками, тож вони ідеально підійдуть під святковий образ.



Штани на низькій посадці – тренд весни / Фото з Vogue

Також зверніть увагу на штани блакитного, лимонного чи молочного кольору. Вони зможуть вдало доповнити ваші весняні образи. Штани на низькій посадці ідеально пасують до взуття на підборах, втім кросівки також стануть гарним доповненням образу.



Штани на низькій посадці – тренд весни / Фото з Vogue



Штани на низькій посадці – тренд весни / Фото з Vogue