Вузькі штани повертаються в моду: добірка модних виробів

Вузькі штани, які ще мають назву "сигарети" неочікувано повернулися в моду. Штани "дудочки" були модними ще в 1950-1960-х роках, згодом повернулися в тренди у нульових і цього сезону будуть проживати своє відродження.

Останні сезони модниці віддавали перевагу мішкуватим або розслабленим моделям в дусі 1970-х років, втім серед трендів саме вузькі штани посіли головні позиції. Це доводить лише те, що класика не помирає.

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Штани-сигарети – це базовий елемент для створення осінньї капсули. Ви можете доповнювати штани жакетом, білою сорочкою, светром чи лонгслівом.

Цієї осені штани "дудочки" будуть доступні як компонент костюма, часто завдовжки до щиколотки, із високою або дуже низькою талією. Вони будуть ідеально пасувати з приталеними блейзерами, які також є актуальними цього сезону.

Носіть такі штани з блузками, особливо з пишними бантами, які додадуть образу особливої родзинки. Не забувайте про туфлі на підборах, кросівки, балетки чи лофери.

Завдяки тонким і прямим лініям вони звужують силует та роблять нас стрункішими. Найчастіше бренди презентували штани у чорному кольорі, втім ви можете зробити ставку на сірі чи кавові штани, оскілки палітра цих відтінків є найпопулярнішою в осінню пору.

В холодну пору року доповнюйте штани-сигарети туфлями на підборах, пісочними тренчами та елегантними довгими пальтами в чорному чи сірому кольорі.



Штани дудочки повертаються в моду / Фото Vogue



Штани дудочки повертаються в моду / Фото Vogue



Штани дудочки повертаються в моду / Фото Vogue



Штани дудочки повертаються в моду / Фото Vogue