Стильні штани на осінь 2022: ефектні варіанти, які сподобаються кожній дівчині

Тренд на широкі штани продовжує набирати обертів. Штани палаццо або puddle з’явилися в колекціях майже всіх брендів. Саме тому на них варто звернути увагу в цьому сезоні.

Восени обирайте мішкуваті, вільні та розслаблені штани, в яких вам буде комфортно. Також зверніть увагу на штани-палаццо, шкіряні штани, вовняні моделі із защипами біля талії, мішкуваті штани-карго та варіанти з низькою посадкою.

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Широкі штани можуть здатися непрактичними в носінні восени, втім це не так. Завдяки своїй об’ємності вони додають будь-якому образу стильної легкості та безтурботності.

Носіть широкі штани з трикотажними гольфами, логслівами, светреми в косичку у стилі Ralph Lauren. Довершуйте образи мінімалістичними пальтами класичних кольорів та підкреслюйте стильний аутфіт кросівками чи чоботами на підборах.

Завдяки своїй мішкуватості, широкі штани не обмежуватимуть ваших рухів та навіть візуально приберуть зайві кілограми у стегнах. Для ділових образів обирайте до штанів білий светр чи сорочку, а для вечірнього виходу поєднуйте штани з лонгслівом. Для міських виходів ви завжди можете надягти широкі шкіряні штани, як практичний та універсальний елемент гардеробу.



Трендові штани на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові штани на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові штани на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові штани на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові штани на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові штани на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові штани на осінь 2022 / Фото з Vogue