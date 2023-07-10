Психологія жіночого взуття: що воно каже про свою власницю

Кажуть, що наше взуття здатне розповісти про наші звички, характер і спосіб життя. Те взуття, яке ми найчастіше одягаємо – визначає деякі риси нашої особистості.

Обираючи взуття ми відштовхуємося від образу, який приміряємо на собі, пише 24 Канал. Спортий аутфіт передбає кросівки, кежуальний образ – лофери, романтичний – балетки, класичний – балетки.

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Втім коли ми одягаємо вбрання для будніх прогулянок, то найчастіше обираємо взуття під настрій. Ми віддаємо найчастіше перевагу взуттю, в якому нам комфортно.

Кросівки і кеди

Дівчата, які обирають спортивний стиль – відкриті та впевнені у собі, незалежні та безкомпромісні. Такі дівчата мають багато друзів, вони товариські, активні та темпераментні. Ставлячи перед собою цілі, вони впевнено рухаються вперед.

Балетки

Жінки, які обирають балетки – чуйні, уважні та доброзичливі. Вони люблять тварин і дітей, а також вміють створити затишок і гармонію. Ці жінки винахідливі, креативні та непостійні. Вони ніколи нічого не залишають напівдорозі та впевнено йдуть до кінця.

Туфлі на високих підборах

Такі дівчата хочуть підсвідомо сподобатися іншим. Такі жінки впевнені, жіночні, цілеспрямовані та вимогливі. З усього можливого вони обирають найкраще.

Босоніжки на невисоких підборах

Взуття такого типу обирають ділові дівчата, яким притаманна наполегливість, стабільність та стійкі погляди на життя. Любить повчати інших, але не любить, коли повчають її.