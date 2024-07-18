Як одягнутися на весілля влітку: красиві образи, які сподобаються всім

Саме на літо припадає найбільша кількість святкувань весіль, тож якщо ви стали запрошеною гостею, радимо вам надихнутися цікавими образами від інфлюенсерок.

Збираючись на весілля врахуйте дрес-код, погоду та локацію, атмосферу та сам формат весілля. Стилістка Ніна Чабан розповіла про кілька аутфітів, які можна приміряти для літнього весілля.

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Паєтки

Ця прикраса на сукнях додасть вашому образу гламурного та епатажного настрою. Обирайте для себе сукню різних фасонів та кольорів. Також можна обрати топ зі спідницею, як це зробила Емілі Сіндлев.

Волани

Плаття з воланами займає верхні сходинки в рейтингу найпопулярніших фасонів літа. Така сукня додає святковості. Приміряйте на собі рожевий варіант, як в Ельзи Госк та доповніть молочними туфлями й золотими прикрасами.

Сукня-футляр

Це стримане плаття ідеально підійде для мінімалістичного образу. Вам треба додати лише базові босоніжки та цікаві аксесуари.

Мереживо

Цього сезону мереживо є доволі популярним. Обирайте для себе нейтральні тони та додавайте до образу цікаве взуття й акцентні прикраси.

Total black

Чорний колір на весіллі – це не табу. Якщо його доповнити розкішними прикрасами та красивим взуттям, то плаття стане ідеальним вибором.

Костюм

Жакет чи жилетка в поєднанні зі штанами палаццо чи спідницею довжини міді ідеально підійде для весілля. Обирайте для себе світлі тони, які додадуть яскравості.

На весілля також можна йти в акцентному топі з бантом, спідниці з бахромою чи прозорого матеріалу. Важливо лише, аби ви себе комфортно та впевнено почували в цьому вбранні.