3 куртки, які можна носити зі спортивними речами: стильні приклади

Весна вже не за горами, а це означає, що ми все частіше одягатимемо спортивні штани. Щоб постійно не переодягатися у спортзалі, носіть їх на вулиці, оскільки вони гарно пасують до кількох курток.

Такі знаменитості як Гейлі Бібер чи Кендалл Дженнер неодноразово демонструють стильні образи, які складаються з їхніх спортивних костюмів та курток.

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Тож готуючись до весни, радимо вам придивитися до курток, які гарно стилізуються з джогерами чи спортивними лосинами. Якщо їх ще немає у вашому арсеналі – то можете додавати у свій wishlist.

Байкерська куртка

Спортивні штани доповнюйте футболкою чи майкою в тон та робіть ставку на шкіряну модель куртки з вінтажним ефектом. Саме такі моделі зараз є модними.



Верхній одяг, який добре поєднується зі спортивними штанами / Фото Pinterest

Бомбер

Цей верхній одяг з кожним сезоном стає все популярнішим. З бомбером ви можете носити будь-який розслаблений образ. Розі Гантінгтон-Вайтлі носить бомбер з лосинами, високими білими шкарпетками та бейсболкою.



Верхній одяг, який добре поєднується зі спортивними штанами / Фото Pinterest

Шкіряний тренч

Тренч з екошкіри можна носити не лише зі спортивними штанами, але й цілісним спортивним костюмом. А ще шкіряний тренч стане в нагоді для поєднання зі штанним костюмом.



Верхній одяг, який добре поєднується зі спортивними штанами / Фото Pinterest

Якщо ви шукаєте спортивне вбрання на весну, то у нашому матеріалі ми розповіли про виробників, які пропонують якісний та естетичний одяг і взуття для занять спортом.