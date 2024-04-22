Співачка вийшла на сцену Coachella в речах від українського бренду Frolov: дивовижний образ

Кожного року в місті Індіо, штаті Каліфорнія, відбувається триденний фестиваль Coachella, на якому збираються чимало відомих зірок та меломанів. Всі вони підбирають для себе красиве вбрання в дусі фестивальної моди.

Під час одного з виступів американська співачка Сабріна Карпентер здивувала виходом на сцену у вбранні від українського дизайнера Івана Фролова.

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Сабріна Карпентер у вбранні Frolov

Бренд Frolov створив для образи на замовлення співачки. Це були два кастомні костюми у рожевому та блакитному кольорі. Виконавиця Сабріна Карпентер отримала аутфіти, які складалися зі спідниці та корсета й спідниці та топу. Комплекти були оздоблені фірмовим вирізом у вигляді сердечка та ручною вишивкою.

Дизайнер зазначив, що обожнює створювати образи для Сабріни, яка вже восьмий раз обирає український бренд для своїх виступів.

"Цього разу ми створили для неї не сукню, а роздільні образи: зі спідницею та корсетом й топом. Форма спідниць натхненна архівними колекціями FROLOV різних років. У блакитному образі ми відмовилися від корсета, і створили топ, розшитий вручну маленькими сердечками з вирізом у формі серця на спині. Спідниця виготовлена з клинів, зроблених з напівпрозорого мережива", – зазначив Іван Фролов.

Рожевий образ співачки складався зі "шкільної" спідниці та знакового корсета з V-подібним вирізом та великою кількістю ручної вишивки.

Що відомо про фестиваль Coachella

Фестиваль у долині Коачелла збирає багато відомих музичних виконавців. Вперше захід провели у 1999 році. З 2001 року фестиваль проводять на третій тиждень вихідних квітня. У 2024 році хедлайнерами фестивалю стали Лана дель Рей, Tyler, The Creator та Doja Cat.