Зендея повторила культовый образ принцессы Дианы в черном платье: поразительное сходство

Принцесса Диана была подлинной иконой стиля. Ее образы все еще любят повторять, а стилисты неоднократно обращаются к выходам леди Ди. Певица и актриса Зендея решила повторить образ знаменитости и надела черное платье "мести".

В Венеции прошла презентация новой коллекции ювелирных украшений Bulgari. К звездам из А-списка вошла певица и звезда сериала "Эйфория" Зендея, которая уже несколько лет является амбассадором бренда.

Читайте также Посольства UNITED24 одели вышиванки от украинского бренда ETNODIM: стильные фото

26-летняя звезда всегда подходит скрупулезно к выбору наряда на красных дорожках, поэтому на этот раз тоже подобрала для себя впечатляющий аутфит.

Зендея надела длинное черное платье "русалку" из бархата от бренда Richard Quinn. Платье украшено глубоким декольте, открытыми плечами и шлейфом "рыбий хвост".



Зендея в невероятном бархатном платье в Венеции / Фото с Instagram

Сначала пользователи в сети заметили сходство обреза Зендеи с платьем "мести" принцессы Дианы, поскольку верхняя часть была изрядно идентична платью леди Ди.



Легендарное платье "мести" леди Дианы / Фото из Pinterest

Впрочем, впоследствии поклонники увидели еще одно сходство с платьем знаменитости. Вероятно, Зендея повторила культовый выход леди Ди в черном платье длины макси, в котором она танцевала с Джоном Траволтой в 1985 году.



Принцесса Диана в черном платье / Фото из Pinterest

Именно такие обнаженные плечи и шея позволили Зендее полностью продемонстрировать роскошное драгоценное колье от Bulgari с извилистой змеей и желтыми бриллиантами. Именно таким модным трюком воспользовалась принцесса Диана, дополнившая черное платье массивным колье из жемчужин и кулона.



Зендея в невероятном бархатном платье в Венеции / Фото с Vogue