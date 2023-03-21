Замшевые куртки возвращаются в моду: подборка стильных вариантов

В мире моды произошло большое возвращение замшевых курток. Они были очень популярны в 1970-х годах, а теперь снова имеют все шансы стать в один ряд с актуальным бомбером, винтажной косухой или кожаным трендом.

Специалисты по fashion-индустрии говорят, что замшевая куртка возвращается в списки главных трендов этой весной. Об этом свидетельствуют не только модные коллекции брендов, но и выходы звезд стритстайла.

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Модель Белла Хадид уже выгуливает свою замшевую куртку в винтажном стиле с широкими джинсами, а Алекса Чанг надела замшевую куртку с большими накладными карманами Miu Miu.



Замшевые куртки возвращаются в моду / Фото с Vogue



Замшевые куртки возвращаются в моду / Фото с Vogue

Тенденция на замшевые куртки долгое время отсутствовала в нашем гардеробе, впрочем, уже теперь можно заметить немало модниц в куртках из замши.

Дизайнеры выпускали на подиум моделей в коричневых замшевых куртках, которые сочетали с брюками, добавляя в цвет бейсболку и сумку. Такие замшевые куртки также советуют носить с юбками длины миди и обувью в тон к нарядам. Монохром с замшевыми куртками набирает особую популярность.



Замшевые куртки возвращаются в моду / Фото с Vogue



Замшевые куртки возвращаются в моду / Фото с Vogue

Стритстайл-звезды носят замшевую верхнюю одежду с брюками палаццо, короткими юбками, кожаными брюками и соло вместе с длинными сапогами, как это сделала Оливия Палермо.



Замшевые куртки возвращаются в моду / Фото с Vogue



Замшевые куртки возвращаются в моду / Фото с Vogue