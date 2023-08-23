Как выглядели древние вышитые кептары: подборка впечатляющих фотографий 1950-х годов

Традиционно на День Независимости украинцы одевают вышиванки или вышитые платья, впрочем, вышитыми орнаментами украшают не только рубашки, но и кептары. Предлагаем узнать о них больше.

Кептар – это традиционная народная одежда жителей западных регионов Украины. Меховая безрукавка украшена вышивкой, цветным шелком или аппликациями. Украинские горцы одевали эту вещь не только в холодное время года, но и летом. Довольно пышно украшали кептары на Косовщине.

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В 1950-х годах народную одежду исследовали супруги Евгения и Зои Сагайдачных. В одно из их любимых мест входил косовский базар. В фоообъектив Зои попали жители Гуцульщины в традиционном наряде.



Улица в Косово, 1953 год / Фото по Локальной истории

Кроме того, Зоя Сагайдачная занималась студийной фотосъемкой. На этих фотографиях люди одеты в по-разному декорированные кептари – древние или традиционные, украшенные вышитым растительным орнаментом. Их называли "кутскими", ведь их производили в городке Куты.



Жители села Бабий, 1950 год / Фото по Локальной истории



Дружка и дружба, 1950 год / Фото из Локальной истории



Молодые с дружками, 1950 год / Фото по Локальной истории

Самыми узнаваемыми являются кептари из Космача и Жабьего (теперь Верховина). Кептары носили каждый день, их почти не декорировали, а уже в праздник украшали богатым украшением.



Девушка в народном наряде, 1950 год / Фото по Локальной истории



Гуцулы из села Жабье (теперь Верховина) / Фото по Локальной истории



Девушка в народных одеждах, 1950 год / Фото из Локальной истории