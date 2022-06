Выбираем трикотаж на лето: модные новинки от украинских брендов

Трикотаж – универсальный материал на лето. Дизайнеры ввели трикотаж во все возможные элементы гардероба. Часто трикотаж является мастхевом осенне-зимнего гардероба, впрочем, летом бренды также презентуют немало вещей, которые удачно дополнят ваши образы.

Украинские бренды не перестают работать несмотря на войну и выпускают не только патриотические коллекции, но и наряды, которые вам понадобятся даже в теплое время года. Летом актуальны платья длины меди, комплекты из кардиганов и брюк, а также юбки, джемпера и поло с украинской символикой.

Без трикотажных вещей сложно представить женский гардероб. Эти вещи прекрасно носятся как в холодное время года, так и теплое. Какие трикотажные вещи предлагают украинские бренды – смотрите дальше.

Платья

Украинские дизайнеры сделали платья самым желанным элементом гардероба в этом сезоне. O.TAJE представил модели приталенного кроя длины меди, а COOSH создали макси длину с разрезом на ноге. One By One презентовал обжатые платья, каторые подчеркнут вашу талию.

Поло

В этом году самыми трендовыми элементами гардероба остаются вещи с украинской символикой. Поло с надписью "Украина" или картой нашей страны идеально дополнят ваши джинсы или брюки.

Комплекты

Трикотажные комплекты, вероятно, не совсем подойдут для жарких дней, впрочем они пригодятся вам в прохладный день. Украинские дизайнеры представили комплекты с кардиганом и брюками, поло и юбкой, майкой и широкими брюками.

Кардиганы

Трикотажный кардиган все еще остается в моде. Летом он гармонично сочетается с майкой или футболкой утром или вечером. Среди самых популярных цветов – желтые и голубые изделия.

Джемперы

Джемпера особенно популярны летом, ведь идеально сочетаются с велосипедами, лосинами и бейсболкой. У них не так жарко, как в свитере, а когда на улице станет теплее, их всегда можно одеть сверху на плечи.