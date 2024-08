"Всі Свої" привезли украинские бренды на Олимпийские игры: что выбрала себе министр Франции

Платформа "Всі. Свої" отправилась на Олимпиаду, чтобы знакомить иностранцев с Украиной через смелых и несокрушимых локальных производителей. Маркетплейс в собственном корнере презентовал продукцию от украинских брендов со всех уголков Украины.

Самая большая платформа национальных производителей разместилась в Украинском доме в Париже под нынешним названием "Volia Space", где участники транслируют украинские нарративы и демонстрируют волю украинцев к победе.

, В пространстве "Volia Space" представлены более 2 тысяч вещей от 30 брендов: это керамика, вышиванки, фарфор, текстиль, пледы, постеры, свечи и диффузоры, украшения, футболки с символикой и этномотивами, платки, блокноты 0 пены, стикеры, шоперы, книги и прочее.



Корнер представлен вышиванками, книгами, платками / Фото Кати Бабаш

Более 900 килограммов уникальных товаров преодолели путь из Украины во Францию, чтобы гости Олимпиады прикоснулись к нашей культуре, прониклись нашим настоящим и еще раз услышали, как важно поддерживать украинцев.

, Среди участников корнера – бренды Orner, Bravery, Svarga, Anna Yakovenko, Spadschyna, Lucky Humanoid, Osoka art, Moyart, Malvy, "Пролісок" 0 Poetry Home, "Янковская", Tatooshka, Issl Kyiv, Oleksandr Dets, The Art Room Ceramics, Nice Day, Gifty, Your Way, Палає свічка, Leko, OlenaBeads, OlzhanKo, Moonlinen, Latona, Uvali, Видавництво Старого Лева, Odnanytka, Vyshyta.

На локации уже побывала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Для себя она выбрала временное тату с колосками от бренда Tatooshka. А вот посол Украины во Франции, Вадим Омельченко, выбрал футболку бренда Spadshchyna. Также певица Джамала отныне будет иметь плахту от Your way.



Министр спорта Франции посетила украинский корнер / Фото Кати Бабаш

Украинский дом – главное представительство Украины вне Олимпийской деревни, выполняющее роль культурного и медийного хаба. "Volia Space" будет работать в Париже до 11 августа.