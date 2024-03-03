Романтизация войны или фото цвета нации: в сети эмоционально отреагировали на обложку Vogue

Украинское издание Vogue выпустило новый номер журнала, где на обложке в печатной версии модель, а позади нее кадеты военного лицея. В сети разгорелось жаркое обсуждение по этому поводу: мнения разделились.

На самом деле обложек журнала есть две. На первой, печатной, изображена украинская модель Карина Мазяр в наряде цвета хаки с кадетами Киевского военного лицея. Вторая обложка, фото украинской военной Оксаны Рубаняк (позывной – "Ксена"), доступна только в диджитал-версии.

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Эмоциональная реакция сети

В сети разгорелись обсуждения на эту тему. Для некоторых пользователей первая обложка показалась неуместной из-за улыбок и романтизации войны. Высказываются об этом и украинские блогеры: Дива Оливка, Елена Мандзюк.

"Серьезно? Может не будем делать гламур из войны?";

"То есть модель (гражданский человек) примеряет на себя образ военной, а ребята из лицея Богуна – просто создают необходимый пиксельный фон?";

"Я не поняла этой обложки. Почему улыбки, нам сильно весело? Почему гражданская играет военную? Разве мало у нас красивых девушек настоящих военных?";

"С этой обложкой неправильно все, от гражданской модели до радостного вайба подростковых журналов 90-х в стране и времени, где эти дети могут попасть в мясорубку войны уже завтра".

Украинцы выражают непонимание, почему Оксану Рубаняк не поместили на обложку печатного издания. "Прилетело" и фотографу.

"Так сколько стоила фотосессия? И почему фотограф не украинка или украинец? Или у нас талантов нет?";

"То есть настоящую военную и героиню вы помещаете на диджитал обложку, а для печатного коллекционного издания модель в форме?".

Иностранцы также высказываются: "Эта обложка ужасна. Война – это бойня, кошмар для людей и что? Vogue решил сделать обложку с моделями в солдатских нарядах. Что дальше? Playboy?".

Но мнения людей разнятся. Многие вступились за обложку с кадетами и украинской моделью, аргументируя это тем, что это будущее страны. Для кого-то она сильная и красноречивая, ведь через недолгое время лицеисты тоже могут стать на защиту страны.

Об этом высказался украинский военный, который возмутился комментариями и назвал фотосессию "зеркалом настоящего". Защитник пристыдил сограждан за травлю в комментариях вместо единения и поддержки.

На фото дети, им всем нет даже 18 лет. Лицеисты – будущие защитники нашей страны. Вы увидите именно таких подростков в коридорах. Но никак не грустных и испуганных. Это и есть цвет нации. Или вы считаете Украину надо показывать только в страхе и крови? Оставьте это нам, пожалуйста. Жизнь остановилась? Дети не улыбаются?

– написал он.

Комментарии пользователей об обложке / Скриншот из инстаграма

Что еще известно об обложке Vogue

Фотосессией на военную тематику занимался британский фотограф Брейтт Ллойд. Он дважды приезжал в Украину и был недалеко от линии фронта, хотя раньше снимал для глянцев Dior, Louis Vuitton, Moncler, Calvin Klein.

В обложке Ллойд хотел отразить насыщенную жизнь украинцев во время войны. Редакция взамен отметила, что выпуск о стране, которая отстаивает свою свободу и заявляет о себе в мире модной и культурной дипломатии.