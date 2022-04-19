Вместо покупки косметики – бронежилеты: Алла Барановская сменила бьюти сферу на волонтерство

Украинская модель, блоггер, жена Николая Тищенко и владелица салонов красоты CLIPSE Алла Барановская с войной в Украине сменила сферу своей деятельности. Теперь девушка вместо закупки косметики – покупает бронежилеты для военных.

Алла Барановская в 2014 году уже потеряла свой дом в Донецке, впрочем, "русский мир" догнал ее в столице Украины – Киеве. 27-летняя блоггерша, которая уже во второй раз проживает военные действия, сейчас занимается благотворительной деятельностью и волонтерством.

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Алла стала посольством благотворительного фонда "Way of peace" ("Дорога мира"). Владелец салонов красоты CLIPSE с первых дней войны поставила на паузе бьюти сфера и принялась закупать амуницию для армии.

"Я начинала работать с несколькими фондами, но четкой логистики не было. Тогда понимала, что нужно создать что-нибудь свое и собрать команду", – рассказала Алла.



Алла Барановская помогает украинцам и военным / Фото с Viva

Штаб благотворительного фонда "Way of peace" посольством которого является Алла, организовал оперативную гуманитарную помощь, посылает запросы на получение помощи от разных стран, друзей, партнеров – Германии, Австрии, Чехии, Польши, Словакии. С начала войны по сегодняшний день было привезено 260 тонн гуманитарной помощи, в том числе жителям Ирпеня, Бородянки, Мощуна, переселенцам из Харькова и Днепра в Закарпатье.

Фонд доставляет необходимые вещи в горячие точки, а также передает помощь в уволенные населенные пункты и города. Команда эвакуировала сирот из Киева и области. Регулярно снабжают детские центры игрушками и одеждой, детским питанием, бутылочками и сосками, медикаментами и хирургическими принадлежностями.



Алла Барановская помогает украинцам и военным / Фото с Viva



Алла Барановская помогает украинцам и военным / Фото с Viva

За время войны было куплено немало военной техники и амунии. В один из районов Киева фонд передал автомобиль для ТРО. Для военных закупили разгрузки, бронежилеты, каски, одежду, генераторы, тактические очки, перчатки, наушники, палатки, спальники.

Алла Барановская также занимается координацией доставки грузов, перевозящих помощь нуждающимся. В штабе работает более 30 волонтеров, несколько складов, машины и водители.

В ресторане "Велюр", владельцем которого является политик от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, жена нардепа инициировала обеды для пожилых людей. Три раза в неделю команда кормит более 500 человек. За время войны команда приготовила более 10 000 порций.

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