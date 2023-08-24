Зеленский надел на День Независимости особую вышиванку

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с государственным праздником – Днем Независимости и надел особую вышиванку.

Утром 24 августа Владимир Зеленский опубликовал традиционное приветствие украинцев с Днем Независимости. Глава государства отметил, что это праздник сильных, достойных и свободных людей.

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"Великий народ великой Украины, который отмечает сегодня великий день — День Независимости! Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех. Во всем нашем государстве", – сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский поблагодарил всех за то, что дают Украине независимость.

Тебе, воин! Ты встал на защиту Украины. Я благодарю каждого солдата и матроса, каждого сержанта и старшину, каждого офицера, каждого генерала. Вам – отцу украинского воина, вам – матери украинского защитника. Всем украинским семьям, воспитавшим в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее изо всех сил,

– добавил глава государства.

Президент Украины надел довольно лаконичную вышиванку. Он выбрал для себя цвет хаки и минималистичный крой вышиванки с орнаментом на воротнике и вышитым трезубцем на сердце.



Владимир Зеленский в вышиванке / Фото из Офиса Президента

Вчера, 23 августа, на День Флага, Владимир Зеленский надел вышиванку хаки от украинского бренда Etnodim. На вышиванке изображены орнаменты ровного креста, булавы, мечи, дубовые листья и стилизованный герб. Вышиванку президент Украины завершил штанами цвета хаки и кроссовками.



Владимир Зеленский в вышиванке от Etnodim / Фото из Офиса Президента