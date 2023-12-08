Андре Тан дал советы, в какой одежде встречать Новый год 2024

Дизайнер и модный эксперт Андре Тан постоянно делится со своими поклонниками fashion-советами. Украинский модельер в канун Нового года дал собственные советы по одежде, в которой стоит встречать 2024 год.

Декабрь – период подготовки к праздникам, поэтому важно подобрать для себя наряды не только на корпоратив, но и на Новый год. На своей личной странице в инстаграмме Андре Тан опубликовал несколько советов, которые следует учесть для создания новогоднего образа.

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По словам дизайнера, 2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Он олицетворяет нрав, и чтобы привлечь его, важно выбрать новогодний наряд в соответствующих оттенках и материалах.

Цвета

Андре Тан рекомендует обратить внимание на четыре цвета: черный, красный, зеленый и золотой.

Черный – это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и энергию;

– это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и энергию; Красный – символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре;

– символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре; Зеленый – это цвет мира, покоя и самого дракона. Однако обратите внимание, что родившимся в год Дракона надевать зеленые вещи не рекомендуется;

– это цвет мира, покоя и самого дракона. Однако обратите внимание, что родившимся в год Дракона надевать зеленые вещи не рекомендуется; Золотой – цвет богатства и процветания. Надевайте его, если хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие.



Андре Тан рассказал в чем встречать Новый год / Фото инстаграмм @andre_tan_official

Перья

Дизайнер отмечает, что перья – это один из любимых элементов дракона. Он придает виду роскоши и уставности.



Андре Тан рассказал в чем встречать Новый год / Фото инстаграмм @andre_tan_official

Блеск и блестки

Они напоминают драконью чешую, а значит, точно не оставят их обладателя равнодушным. А еще это декорирование выглядит празднично и ярко.



Андре Тан рассказал в чем встречать Новый год / Фото инстаграмм @andre_tan_official

Бархат, шелк, атлас и парча

"Зеленый дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким лакшером образом. Поэтому чтобы задобрить символ года советую остановиться на дорогих и эффектных тканях", – отметил Андре Тан.



Андре Тан рассказал в чем встречать Новый год / Фото инстаграмм @andre_tan_official

Яркие аксессуары

Андре Тан советует обязательно к образу добавлять яркие аксессуары – кольца, браслеты, колье. Они могут быть массивными и броскими. Это привлечет внимание дракона и склонит нрав на вашу сторону. Будьте смелы в выборе образа этого года, проявитесь так, как не делали этого раньше.



Андре Тан рассказал в чем встречать Новый год / Фото инстаграмм @andre_tan_official