5 вещей, которые должны быть в зимнем гардеробе каждой девушки

Зима приближается, и Андре Тан поделился с модницами трендами нового сезона. Он назвал несколько вещей, которые обязательно следует добавить в гардероб, чтобы выглядеть стильно.

С этими акцентами ваши аутфиты будут не только теплыми, но и стильными и роскошными.

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Металлик

Металлик и металлизированные ткани будут в тренде не только этой зимой, поэтому Андре Тан советует всем добавить в свой гардероб вещи в таком оттенке.



Металлик – тренд зимы 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Бордовый

Институт цвета Pantone выбрал бордовый как один из самых актуальных цветов года. Это вдохновило многих дизайнеров, поэтому на подиумах в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже можно было увидеть красные и бордовые акценты в полных образах, отдельных элементах, аксессуарах.



Бордовый – тренд зимы 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Акцентные плечи

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Структурированные плечи 80-х годов выходят за пределы времени, они поворачиваются, и выглядит очень стильно и грациозно. Обратите внимание на массивные плечи в платьях, пальто торжественного кроя, свитерах.



Акцентные плечи – тренд зимы 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Воланы, рюши, бахрома

Все эти элементы есть в новых коллекциях. Они придают изысканности, романтики, делают образы более женственными.



Воланы, рюши, бахрома – тренды зимы 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Мягкие и меховые ткани

Этой зимой в тренде будут пушистые пальто, мягкие плащи и меховая отделка на блейзерах, свитерах, меховых сумках. В своих аутфитах делайте акцент на тактильных вещах.



Мягкие и меховые ткани – тренды зимы 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана