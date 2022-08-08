Трендовые летние вещи, которые нужно еще выгулять в августе: стильная подборка
До конца лета осталось несколько недель, но это не значит, что нам нужно полностью забыть о летнем гардеробе и браться за осенние вещи. Советуем вам выгулять в августе несколько стильных аутфитов, которые инфлюэнсеры примеряли на себе все лето.
Нас еще предстоит несколько жарких дней, благодаря которым мы сможем примерить стильные аксессуары, обувь и вещи, особенно популярные летом 2022 года, информирует 24 канал .
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Анализируя модные выходы украинских и иностранных инфлюэнсеров, предлагаем вам присмотреться к интересным образам, еще стоит выгулять в августе.
Шопер
Шопер от Prada стал настоящим мастхевом не только в этом году, но и в прошлом. Многие знаменитости приобрели сумку от модного бренда благодаря его экологичности.
Летний шопер с дырками инфлюэнсеры начали брать с собой не только пляж, но и дополнять им городские образы. Они могут содержать папку A4 и ноутбук.
Недавно в таком шопере появилась на улицах Нью-Йорка модель Джиджи Хадид.
Вьетнамки
Вьетнамки стали самой желанной обувью сезона. Они отлично сочетаются с базовыми джинсами, легкими летними платьями, льняными костюмами, юбками и шортами.
Мировые инфлюэнсеры все сделали, чтобы вьетнамки стали частью городского гардероба, так что в сети можно найти немало стильных образов.
Велосипедки и топ
Велосипедки уже давно вошли в главную капсулу на лето. Они очень легкие и комфортные, особенно летом, и идеально подходят не только под футболку оверсайз и кроссовки.
Теперь блоггеры совмещают велосипеды с топом и одевают сверху жакет. Выглядит такой аутфит очень стильно и модно.
Льняный костюм
Льняной костюм – классика гардероба на лето. Ткань особенно актуальна и практична летом, поскольку ни штаны, ни рубашка – не парят, а значит можно одевать в жаркую пору.
Этим летом популярными стали льняные костюмы из укороченного жакета и мини-юбки, жакета с бермудами и брюками.
Рубашка с шортами
Рубашка в паре с шортами одного цвета – летний хит. Сочетайте такой костюм с мюлями или сандалиями. Чтобы добавить образ игривости, завершайте разнообразными цветными украшениями. А вот летнюю нотку прибавит шляпа и соломенная сумка-корзина.
Белье напоказ
Летом стало модно показывать белье напоказ. Однако это касается только изделий из нейтральных цветов и плотной ткани. Труси с рюшками, на тонких ремешках или из прозрачной ткани сюда не подходят. Бренды начали производить специальное белье с пуговицами на трусах на высокой посадке, отлично сочетающейся с джинсами и брюками на низкой посадке.