Горячие хиты: 5 трендовых сумок на зиму 2023/24

Каждая модница может создать интересный и эффектный образ благодаря сумке. Каждую моду на сумки меняется – от текстур до силуэтов и цветов. Зимой будут доминировать интересные варианты сумок, одну из которых вы обязательно захотите добавить к своему образу.

Иногда мы все свое внимание сосредотачиваем на сезонной одежде или обуви, однако сумкам также следует выделять должное место и следить за тенденциями, поскольку без них наш образ не был бы полноценным.

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Среди представленных хитов на предстоящий сезон – привычные для нас сумки в форме полумесяца или интересные модели с бахромой и замшей.

Замшевая

Дизайнеры уделили внимание сумкам из замши. Они выглядят элегантно и прекрасно дополнят утепленные пальто или дубленки.



Трендовые сумки зимы 2023 / Фото Pinterest

Меховой

Плюшевые текстуры заполонили не только верхнюю одежду, но и сумки. Меховые изделия представили немало брендов – от Mango до Max Mara.



Трендовые сумки зимы 2023 / Фото Pinterest

Полумесяц

Такая форма сумки держится в модных трендах уже несколько лет. Выбирайте себе минималистичные изделия в стиле Mini Jodie или объемные сумки в стиле Sardine от Bottega Veneta.



Трендовые сумки зимы 2023 / Фото Pinterest

С бахромой

Бахрома на сумках появилась повсеместно – от Michael Kors до Ralph Lauren и Stella McCartney. Так что смело можете присматриваться к таким сумкам уже отныне.



Трендовые сумки зимы 2023 / Фото Pinterest

Клатч

В сезон вечеров и вечеринок клатчи возвращаются в моду. Впрочем, теперь актуальны не те минималистичные сумки, которые подходят к платьям, а объемные клатчи, которыми можно дополнять пальто и шубы.



Трендовые сумки зимы 2023 / Фото Pinterest