10 видов штанов: выбираем низ под ваш тип фигуры

Если в вашем шкафу до сих пор лежит куча одинаковых или очень похожих между собой брюк, то пора их перебрать и взглянуть на другие варианты.

Каждая фигура совершенна, главное – уметь ее подать разумно. Если вы правильно подберете штаны, то они не только подчеркнут красоту вашего тела, но и скорректируют некоторые недостатки силуэта.

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Но на какие фасоны стоит обратить внимание? Чтобы вы могли подобрать низ под себя, 24 Канал рассказывает о трендовых изделиях и о том, кому они будут подходить.

Брюки палаццо

Если тип вашей фигуры "песочные часы", то вам подойдет любая посадка. Чтобы зрительно расширить верх "груши", выбирайте палаццо со средней посадкой. А на женщинах с типом фигуры "перевернутый треугольник" будет отлично выглядеть высокая. Более тонкой талию и круглыми бедра сделает высокая посадка и пояс-корсет – этот совет стоит принять во внимание тем, у кого тип фигуры "прямоугольник". Палаццо скорректируют круглый живот у фигуры типа "яблоки". Посадка может быть как высокой, так и средней. Комбинируйте их с асимметричными блузами прямого кроя.



Стилизация штанов палаццо / Фото Оксана Мацькив

Брюки-сигареты

Лучше всего такой низ подойдет для женщин высокого роста, но и другим этого фасона бояться не стоит. К примеру, Мэрилин Монро неоднократно показывала себя миру в таком крое. Завышенная талия и упругий материал скрывают маленькие недочеты фигуры. Для этого выбирайте более темные модели и добавляйте обувь на высоком каблуке.



Стилизация брюк-сигарет / Фото Оксана Мацькив

Брюки с защипами

Тем, у кого фигура "груша", не стоит выбирать укороченные штаны с защипами на талии, ведь они визуально прибавляют объем. Универсальное правило таково: зону, которую вы бы хотели скрыть, не выделяйте декоративными деталями.



Стилизация брюк с защелками / Фото Оксана Мацькив

Спортивные, трикотажные штаны

Такие вещи можно выбрать любой формы, поэтому вдохновляйтесь стилизацией и смело покупайте эту удобную одежду.



Стилизация трикотажных штанов / Фото Оксана Мацькив

Сброси

Узкие джинсы лучше всего будут сидеть на фигурах "прямоугольник" и "перевернутый треугольник". Они будут уравновешивать объемный верх. Но в целом эта модель давно вышла из списка трендовых, так что выбирайте ее только для повседневной жизни.



Стилизация скини / Фото Оксана Мацькив

Джинсы mom

Эти универсальные штаны, которые подходят всем. Они подчеркнут красоту любых пропорций, но в зоне бедер могут добавить визуально несколько килограммов.



Стилизация джинсов mom / Фото Оксана Мацькив

Бананы

Наиболее гармонично они будут смотреться на женщинах с фигурой "песочные часы". Если у вас прямоугольник или перевернутый треугольник, то джинсы-бананы помогут уравновесить пропорции и создать объем на бедрах. А вот с фигурами типа "груша" или "яблоко" нужно быть осторожными, потому что эти брюки могут привлечь внимание к проблемным зонам. Носите их, но с удлиненным верхом.



Стилизация джинсов бананов / Фото Оксана Мацькив

Прямые джинсы

Не стоит выбирать прямые джинсы для фигуры "перевернутый треугольник": для начала понадобится сбалансировать верх и низ. А вот кому стоит к ним присмотреться, так это тем, у кого фигура "груша". Также прямые укороченные джинсы подойдут обладательницам типа фигуры "яблоко".



Стилизация прямых джинсов / Фото Оксана Мацькив

Клеш от колена

Фигуры "яблоко", "груша" и "песочные часы" могут смело выбирать джинсы с клешем от колена. Они помогут выделить талию и сделают ноги зрительно стройнее.



Стилизация джинсов клеш от колена / Фото Оксана Мацькив

Клеш от бедра



Стилизация джинсов клеш от бедра / Фото Оксана Мацькив

Для низкого роста подойдут брюки в пол с клешем от бедра, а для высокого – укороченные модели.