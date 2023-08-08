Кожаные, шелковые и широкие: топ-7 самых популярных брюк осени 2023

Летние дни уже уверенно готовятся уступить место золотым оттенкам осени. Понемногу короткие шорты и юбки мы будем менять на штаны. Будущий сезон богат тенденциями в области брюк, которые очаруют модниц.

Тренды на штаны в осеннем сезоне – это ода изысканности и комфорта. Дизайнеры черпали вдохновение из природных ландшафтов, так что ожидайте увидеть землянистую палитру, которая занимает центральное место. Триумфильно возвращаются в моду классические тонкие полоски.

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И хотя листья еще не опадают, но это не мешает вам увидеть самые популярные штаны осеннего сезона.

Кожаные

Осень – это сезон кожи, которая проявляется в куртках, тренчах, обуви, сумках и брюках. Брюки из кожи – это отличная альтернатива джинсам.



Трендовые штаны осени 2023 / Фото с Who What Wear

В тонкую полоску

Такие полоски на брюках длительный период считались устаревшими, а в новом сезоне они возвращаются в моду. Можете выбирать для себя молочные джинсы или черные в золотистую и белую полоску. Носите с жилетом и жакетом для сдержанного образа.



Трендовые штаны осени 2023 / Фото с Who What Wear

Серые

Серые брюки отлично смотрятся в паре с серыми жакетами или любыми другими элементами гардероба.



Трендовые штаны осени 2023 / Фото с Who What Wear

Шелк и атлас

Летом были в моде пижамные брюки, а осенью мода принимает в свои обороты брюки из шелка и атласа, которые отлично будут сочетаться с лонсглавами и рубашками.



Трендовые штаны осени 2023 / Фото с Who What Wear

Белый джинс

Белые джинсы являются синонимом лета, но они будут актуальны даже осенью. Сочетайте с жакетом и лоферами.



Трендовые штаны осени 2023 / Фото с Who What Wear

Очень широкие

Широкие штаны доминируют уже несколько сезонов. Чтобы добавить акцент на фигуру, выбирайте обжатый верх.



Трендовые штаны осени 2023 / Фото с Who What Wear

Металлик

Серебро – один из главных трендов года. Металлический оттенок глубоко проник в наши гардеробы, поэтому здесь не обошлось без модных брюк, которые будут удачно сочетаться со светлыми вещами.



Трендовые штаны осени 2023 / Фото с Who What Wear