Актуальные платья осени 2023: лучшая подборка

Платье – самодостаточный элемент нашего гардероба. Оно не нуждается в дополнительном наряде, как, например, рубашка или джинсы. Без платья нам не обойтись ни одного сезона – будь то теплое время года или холодное.

В этом сезоне платья представлены в нескольких вариантах разных тканей и длин. К главным трендам сезона можно отнести платье-свитер, джинсовое платье, трикотажное платье поло и платье серого цвета, которое всегда актуально осенью.

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Платье-свитер

Это платье долгое время считалось антитрендовым, но знаменитости возвращают его на модную арену. Манекенщица Эльза Госк уже успела примерить в этом сезоне монохромный аутфит в коричневых тонах с вязаным платьем-свитером с горловиной.



Трендовые платья на осень 2023 / Фото инстаграмм @hoskelsa

Платье-поло

Этот вариант платья очень удобен и комфортен. Выбирайте на осень длинное платье, в котором вам будет тепло в холодную погоду.



Трендовые платья на осень 2023 / Фото Pinterest

Джинсовое платье

Деним в 2023 году стал самым популярным материалом, поэтому неудивительно, что осенью в моде джинсовые платья. Выбирайте любой фасон, который удачно сочетается с вашей обувью и верхней одеждой.



Трендовые платья на осень 2023 / Фото Pinterest

Платье-жакет

Такое платье тоже на длительный период покинуло моду, однако сейчас знаменитости возвращают ему популярность. Оно прекрасно сочетается с сапогами на каблуке. Платье самодостаточно, поэтому вы можете подчеркнуть его только украшениями.



Трендовые платья на осень 2023 / Фото Pinterest

Серое платье

Культовым платьем до сих пор остается маленькое черное платье, впрочем, на осень делайте ставку на серый цвет, который будет смотреться на платье элегантно и дорого.



Трендовые платья на осень 2023 / Фото Pinterest