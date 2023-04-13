Какая верхняя одежда модна этой весной: самые стильные вещи

Весна хоть и радует нас солнышком и теплом, впрочем, эта пора все еще бывает изменчивой, поэтому в своем арсенале верхней одежды стоит иметь несколько важных позиций.

Если день нас радует плюсовой температурой и ярким солнцем, то утро и вечера еще бывают достаточно холодными, поэтому на всеоружии стоит иметь теплую верхнюю одежду и более легкую для дневного времени.

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Кожаная куртка

Никакой базовый гардероб не складывается без кожаной куртки, которая является мастхевом в весеннее время. Чтобы стильно выглядеть – выбирайте оверсайз модель, которую легко совмещать с джинсами.

Твидовый жакет

Благодаря своему теплому материалу твидовые жакеты станут великолепной альтернативой бомберам или джинсовым курткам.

Костюмный жакет

Жакет удачно завершат штаны палаццо и базовые джинсы. Выбирайте в этом сезоне классические жакеты расслабленной формы в базовых или ярких оттенках.

Тренч

В прохладные дни тренч является лучшей верхней одеждой. Плащ с двубортным воротником, манжетами и пуговицами – не только любимая вещь француженок, но и девушек со всего мира.

Пальто

Эта базовая вещь не теряет своей популярности на протяжении многих лет. Пальто универсально, практично и стильно, поэтому сможет дополнить любой ваш образ.