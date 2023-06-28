Соломенная сумка – горячий тренд лета: что выбирают для себя модницы

Соломенная сумка – неотъемлемый летний аксессуар. Эту универсальную сумку обожают в теплое время все мировые модницы.

На протяжении 1960-х годов французская актриса Джейн Биркин носила плетеные корзины, которые в те годы стали чем-то новым и интересным. Такая альтернатива сумке с тех пор стала классикой.

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Биркин носила корзины с джинсами клеш и топами для будних выходов и даже с платьями на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

В этом сезоне главные стритстайл-звезды к своим образам также выбирают соломенные модели, впрочем, вместо классической формы корзины на модную арену вышли мягкие дизайны.

Соломенная сумка ассоциируется у нас с отдыхом у моря, впрочем, модницы уже давно нашли ей достойное применение в городских образах. Такие сумки изготовляют не только из соломы, но и из рафии или ротанга.

Самым популярным аксессуаром лета считается полностью сотканная из рафии сумка-тоут с контрастной надписью бренда LOEWE. Сумку девушки миксуют с платьями, шортами, маскулинными рубашками и дополняют образы с купальниками.

Соломенных сумок также много в коллекциях Jacquemus – от маленьких корзин до больших аксессуаров с яркими элементами.

Для городских образов смело выбирайте плетеный тоут, сумку-корзину и плетеный шопер. Сочетайте сумки с брюками палаццо, джинсами клеш, сарафанами и длинными денимовыми юбками.



Модные соломенные сумки на летний период / Фото с Vogue



Модные соломенные сумки на летний период / Фото с Vogue



Модные соломенные сумки на летний период / Фото с Vogue



Модные соломенные сумки на летний период / Фото с Vogue



Модные соломенные сумки на летний период / Фото с Vogue



Модные соломенные сумки на летний период / Фото с Vogue



Модные соломенные сумки на летний период / Фото с Insragram



Модные соломенные сумки на летний период / Фото с Insragram