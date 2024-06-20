Не постеснялась обнажить грудь: Тина Кароль удивила съемкой в черном костюме

Певица Тина Кароль не перестает радовать поклонников новыми фотографиями. Знаменитость часто публикует кадры с фотосессий, поэтому поделилась с подписчиками новым образом в черном костюме.

Исполнительница является настоящей иконой стиля. Тина является одной из немногих звезд украинского шоу-бизнеса, которая выделяется стильными и красивыми образами, в которых предстает на сцене или в фотостудии.

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Певица известна своей любовью к соблазнительным нарядам, а если и выбирает что-то строгое, то не боится даже в таких образах продемонстрировать сексуальность.

В своем инстаграме, за которым следит почти 2 миллиона поклонников, Тина Кароль продемонстрировала эффектный образ.

Тина Кароль в брючном костюме

На этот раз исполнительница отказалась от роскошных платьев и выбрала для себя черный классический костюм. Тина позировала в студии и надела для съемки брюки палаццо и жакет, который примерила на обнаженное тело.

На одной из фотографий певица даже приоткрыла зону декольте и обнажила грудь. Она распустила волосы и оставила прямыми, сделав только кудри на передних прядях.

Аутфит Тина Кароль дополнила бежевыми слингбеками и довольно естественным макияжем с коричневыми губами. Как всегда, певица выбрала звездного фотографа Михаила Федорака, который в последнее время делает все съемки для исполнительницы.

Поклонники исполнительницы уже успели отреагировать на кадры и написали немало приятных комментариев:

"Фотосессия бомба";

"Вау! Фото нереальные";

"Невероятная красавица";

"Wow, ждала подобную фотосессию";

"В последнее время Тина такая разная, то концертный наряд, то пиксель, то локоны, то хвост. И здесь совсем другая".

Тина Кароль действительно поражает своими разными образами. Недавно она появилась перед фанатами в черном кружевном платье, которое дополняли перчатки, а свой образ довершила высоким хвостом. Как выглядела Тина Кароль можете увидеть в нашем материале.