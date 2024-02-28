Татьяна Бережная рассказала цены своего наряда: сколько стоит образ заместителя Министра экономики

Львовский тиктокер Николас Карма приехал на всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине". Блогер уже встретил на улицах города немало модниц и звезд, поэтому решил узнать, что надевают политики. В ролике Николаса согласилась сняться Татьяна Бережная.

Заместитель Министра экономики Украины выбрала на мероприятие сдержанный образ в пастельном оттенке. На событии появился Владимир Зеленский, присутствовали представители украинского бизнеса, начальники ОВА, представители дипломатического корпуса и иностранные гости.

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Образ Татьяны Бережной

Описание своего образа Бережная начала с нательного крестика и отметила, что его ей подарили родители. Заместитель Министра экономики даже пошутила, что это подарок, чтобы ее не сглазили на политической должности.

Костюм Татьяна Бережная приобрела от украинского бренда. Жакет и брюки созданы из натуральной ткани. Цена блейзера, который отличался красивым декорированием из черной ткани с одной стороны – 4900 гривен, а брюк палаццо – 2500 гривен. Политик отметила, что ее наряд по абсолютно доступной цене.

В тон к костюму Бережная подобрала туфли с квадратным носком. Обувь от украинского бренда Marsala стоит 5 900 гривен. В целом образ политика обошелся в более чем 13 тысяч гривен.

"Украинцы – это очень творческая и предприимчивая нация. Эти качества много лет назад пытались уничтожить. Нас называли куркулями, спекулянтами. Сейчас нам нужно возрождать в себе страсть к благосостоянию и предпринимательству", – резюмировала Татьяна Бережная.

Также в видеоролик попал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что не покупал новых вещей уже 2 года и рассказал, что жена поддерживает украинских производителей и одевает наряды от наших брендов.