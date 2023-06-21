Самые желанные сумки лета 2023 года: стильные варианты на каждый день

Сумки уже давно превратились в самый необходимый повседневный аксессуар. Дизайнеры предлагают разные фасоны, материалы, размеры и детали.

К самым модным сумкам лета относятся сумки-тоуты, варианты из сетки, махровые, атласные и блестящие изделия. Звезды стритстайла выбирают для себя интересные варианты и довершают красивыми аксессуарами свои летние аутфиты.

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Полотняная сумка XXL

В вашем летнем гардеробе должна быть хотя бы одна холщовая сумка. Такая модель удобна и для пляжного отдыха и для городских выходов. Размер XXL помогает поместить в нее все, что вы хотите.



Трендовые сумки лета 2023 / Фото с Vogue

Сумка-сетка

Лето невозможно себе представить без сумки-сетки. Эффект "рыболовной корзины" возвращается в список модных трендов.



Трендовые сумки лета 2023 / Фото с Vogue

Атласный клатч

Must-have в летнем гардеробе – сумка из атласной, яркой ткани. Довершайте им аутфиты в классических цветах, чтобы аксессуар стал в образе правильным акцентом.



Трендовые сумки лета 2023 / Фото с Vogue

Сумка из рафии.

Такая сумка является частью курортного стиля и даже нашей повседневной жизни. Сумку из рафии можно сочетать со всем – от сандалий и джинсовых шорт до цветочных платьев и льняных костюмов.



Трендовые сумки лета 2023 / Фото с Vogue

Сумка-тромплей

К популярным сумкам этим летом можно отнести Foulard Bottega Veneta. Сумку из плетеной кожи уже полюбили все известные знаменитости.



Трендовые сумки лета 2023 / Фото с Vogue

Сумка вязаная крючком

В начале COVID-19 все дома начали вязать крючком и это рукоделие переросло в тренд на вязаные сумки. В моде сейчас макситоуты в стиле Prada в разных цветах.



Трендовые сумки лета 2023 / Фото с Vogue

Блестящая сумка

Такая сумка подойдет для тех, кто хочет добавить немного гламура в свои образы. Сумку могут украшать такие яркие детали, как блестки или стразы.



Трендовые сумки лета 2023 / Фото с Vogue