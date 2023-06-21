Самые желанные сумки лета 2023 года: стильные варианты на каждый день
Источник:Vogue
Сумки уже давно превратились в самый необходимый повседневный аксессуар. Дизайнеры предлагают разные фасоны, материалы, размеры и детали.
К самым модным сумкам лета относятся сумки-тоуты, варианты из сетки, махровые, атласные и блестящие изделия. Звезды стритстайла выбирают для себя интересные варианты и довершают красивыми аксессуарами свои летние аутфиты.
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Полотняная сумка XXL
В вашем летнем гардеробе должна быть хотя бы одна холщовая сумка. Такая модель удобна и для пляжного отдыха и для городских выходов. Размер XXL помогает поместить в нее все, что вы хотите.
Трендовые сумки лета 2023 / Фото с Vogue
Сумка-сетка
Лето невозможно себе представить без сумки-сетки. Эффект "рыболовной корзины" возвращается в список модных трендов.
Трендовые сумки лета 2023 / Фото с Vogue
Атласный клатч
Must-have в летнем гардеробе – сумка из атласной, яркой ткани. Довершайте им аутфиты в классических цветах, чтобы аксессуар стал в образе правильным акцентом.
Трендовые сумки лета 2023 / Фото с Vogue
Сумка из рафии.
Такая сумка является частью курортного стиля и даже нашей повседневной жизни. Сумку из рафии можно сочетать со всем – от сандалий и джинсовых шорт до цветочных платьев и льняных костюмов.
Трендовые сумки лета 2023 / Фото с Vogue
Сумка-тромплей
К популярным сумкам этим летом можно отнести Foulard Bottega Veneta. Сумку из плетеной кожи уже полюбили все известные знаменитости.
Трендовые сумки лета 2023 / Фото с Vogue
Сумка вязаная крючком
В начале COVID-19 все дома начали вязать крючком и это рукоделие переросло в тренд на вязаные сумки. В моде сейчас макситоуты в стиле Prada в разных цветах.
Трендовые сумки лета 2023 / Фото с Vogue
Блестящая сумка
Такая сумка подойдет для тех, кто хочет добавить немного гламура в свои образы. Сумку могут украшать такие яркие детали, как блестки или стразы.