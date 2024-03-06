Навеяна украинской скульптурой: София Шамия показала вечернее платье для "Мисс мира 2023"

Представительница Украины на "Мисс мира 2023" София Шамия представила главное вечернее платье, в котором она появится на сцене в Мумбаи, где и состоится конкурс красоты.

Девушка предстала перед камерой в невероятном платье с названием "Стальная леди". Символический наряд для представительницы Украины разработал дизайнер Андрей Аникеев. Это платье навеяно уникальной монументальной скульптурой "Родина-Мать", которая является крупнейшей в Европе.

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Обычную ткань модельер превратил в настоящее произведение искусства и хотел передать платьем несокрушимый, как сталь, дух украинцев. Не последнюю роль сыграла и смена символики на щите монумента – с советского на тризуб. Председатель комитета Вероника Шипцова отметила, что это событие имеет большое национальное значение в историческом контексте для нашего народа.

Образ непреклонности "Родины-Матери" и современной женщины перетекает в платье. Она является символом молодого, непоколебимого, красивого государства, которое борется со страной-агрессором. Вместе с тем сочетает в себе женственность и металлический стержень нашей нации. Именно это олицетворяет наш образ "Стальной леди",

– отметила команда "Мисс Украина".

Как выглядит платье "Стальная леди"

Ключевой деталью образа, который сразу бросается в глаза есть корсет в оттенке металлик, который подчеркивает монолитность статуи и символизирует доспехи. Основой платья-бюстье является сетка, которая декорирована кристаллами Swarovski в сочетании с глиттером. Визуально она напоминает кольчугу.

Платье является трансформационным, поскольку после снятия корсета, уже открывается другая сторона женщины – хрупкость и изящество. Мини-платье расшито камнями на телесной сетке, а воинственная кольчуга становится красивой отделкой, которая превращает короткое платье на длинное. Изделие завершено шелковыми полотнами сзади, которые выглядят как крылья и придают образу невесомости и легкости.

Образ Софии дополняли многоярусные браслеты на обеих руках, массивные серьги и элегантная прическа собрана в пучок.

Для международного конкурса красоты в Индии для Софии Шамии создали национальный наряд ""Лесная песня". Идея платья возникла на основе произведения известной поэтессы Леси Украинки и мультфильма "Мавка", который стал самым кассовым в украинском кинематографе.

София позировала в платье насыщенного зеленого цвета с массивным цветком папоротника позади ярко-желтого оттенка. На голову Шамия надела большой венок также в желтом цвете. Каждый лист шили отдельно и послойно крепили на платье.

Наряд для престижного конкурса разрабатывал харьковский бренд MYVO, которым руководит дизайнер Анна Чирва. На создание платья ушло два месяца, поскольку процесс пошива усложнялся из-за постоянных обстрелов города россиянами.