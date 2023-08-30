Самая модная сумка осени – серебристая: стильные варианты на каждый день

Металлик снова активно врывается в наши тренды, так что в осеннем сезоне популярными станут серебристые сумки.

Мы знаем, что для удачного образа нужно добавить классическую сумку, которая отлично будет сочетаться с нашим нарядом. Обычно мы делаем ставку на "безопасные" оттенки, которые ко всему нам подойдут.

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Кажется, что сумки черного, белого или коричневого цвета – это ничто не вытесняющая база, впрочем тренды осеннего сезона, которые выставили серебристую сумку на модный пьедестал – противоречат этой теории.

Если металлизированный монохромный образ для вас может показаться чрезмерным, то предлагаем добавить в свой гардероб в новом сезоне хоть одну деталь – аксессуар в виде серебристой сумки.



Серебряная сумка – тренд осени 2023 / Фото с Vogue

Судя по тому, как часто дизайнеры добавляют серебристую сумку в свои коллекции, совсем скоро она имеет все шансы стать негласной классикой вместе с кожаными сумками черного цвета.

Серебристая сумка свое происхождение берет еще с 1969 года от бренда Rabanne. Изготовленная из соединенных между собой металлических дисков в форме чешуи, модель Le69 была непохожа ни на одну сумку, которую когда-либо видели раньше. Вскоре ее взяли на вооружение такие знаменитости как Франсуаза Арди и Брижит Бардо.

Металлические сумки являются отличными союзниками к базовым элементам гардероба. Серебро идеально подходит для одежды холодных тонов и попробуйте добавить металлизированную сумку к своим осенним аутфитам.



Серебряная сумка – тренд осени 2023 / Фото с Vogue



Серебряная сумка – тренд осени 2023 / Фото с Vogue



Серебряная сумка – тренд осени 2023 / Фото с Vogue