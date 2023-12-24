В платье с огромным лобстером: Селена Гомес появилась на обложке двух глянцев Vogue

Американская певица и актриса снялась для двух глянцев Vogue – японского и мексиканского. Сразу две юбилейные обложки посвящены 25-летию журналов.

Для мексиканской версии журнала Vogue Селена Гомес примерила образы от Tory Burch, Tom Ford, Jacquemus, Marc Jacobs, Schiaparelli и позировала фотографу Майклу Бейли-Гейтсу.

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Главной фишкой образов Селены Гомес стал большой бант черного и красного цвета, дополнявший ее образы в платьях. На обложке Vogue Mexico Селена Гомес позировала улыбающейся в компании двух девушек, которые держали в руках два охапки полевых цветов.



Эффектные образы Селены Гомес / Vogue

Любопытно! Селена Гомес побила рекорд среди женщин по числу подписчиков в инстаграмме. За знаменитость следит 429 миллионов поклонников. Певица и актриса стала самой популярной женщиной в истории социальной сети Instagram.

Для японского издания 31-летняя знаменитость предстала перед камерой в кожаном плаще на голое тело. Визажисты решили сделать в макияже акцент на естественность, нанеся на розовые щеки румяна, а на губы помаду. Стилисты вложили ее волосы в гладкий пучок. На обложке Vogue Japan певица предстала в черном плаще на обнаженное тело.



Эффектные образы Селены Гомес / Vogue

Огромное спасибо Vogue Japan и Vogue Mexico! Для меня большая честь работать с вашей командой и быть на обложках, посвященных 25-летию. Для меня большая честь праздновать это вместе с вами,

– написала Селена Гомес.

Больше всего поклонников поразили не только миловидные фотографии Селены с бантиком, но и роскошный вид серебристого платья с огромным золотым лосбстером на груди.



Эффектные образы Селены Гомес / Vogue



Эффектные образы Селены Гомес / Vogue



Эффектные образы Селены Гомес / Vogue



Эффектные образы Селены Гомес / Vogue



Эффектные образы Селены Гомес / Vogue