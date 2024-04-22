Певица вышла на сцену Coachella в вещах от украинского бренда Frolov: удивительный образ

Каждый год в городе Индио, штат Калифорния, проходит трехдневный фестиваль Coachella, на котором собираются немало известных звезд и меломанов. Все они подбирают для себя красивые наряды в духе фестивальной моды.

Во время одного из выступлений американская певица Сабрина Карпентер удивила выходом на сцену в наряде от украинского дизайнера Ивана Фролова.

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Сабрина Карпентер в наряде Frolov

Бренд Frolov создал образы по заказу певицы. Это были два кастомных костюма в розовом и голубом цвете. Исполнительница Сабрина Карпентер получила аутфиты, которые состояли из юбки и корсета и юбки и топа. Комплекты были украшены фирменным вырезом в виде сердечка и ручной вышивкой.

Дизайнер отметил, что обожает создавать образы для Сабрины, которая уже восьмой раз выбирает украинский бренд для своих выступлений.

"На этот раз мы создали для нее не платье, а раздельные образы: с юбкой и корсетом и топом. Форма юбок вдохновлена архивными коллекциями FROLOV разных лет. В голубом образе мы отказались от корсета, и создали топ, расшитый вручную маленькими сердечками с вырезом в форме сердца на спине. Юбка изготовлена из клиньев, сделанных из полупрозрачного кружева", – отметил Иван Фролов.

Розовый образ певицы состоял из "школьной" юбки и знакового корсета с V-образным вырезом и большим количеством ручной вышивки.

Что известно о фестивале Coachella

Фестиваль в долине Коачелла собирает много известных музыкальных исполнителей. Впервые мероприятие провели в 1999 году. С 2001 года фестиваль проводят на третью неделю выходных апреля. В 2024 году хедлайнерами фестиваля стали Лана дель Рей, Tyler, The Creator и Doja Cat.