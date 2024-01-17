Корсетный топ и джинсы: Рианна показала, как носить изысканное белье вместо верхней одежды

Стильный повседневный лук с ярким акцентом певица надела в ресторан – на ужин с друзьями в Лос-Анджелесе.

Все в Рианне говорило о стиле, когда она показала смелый ансамбль кежуальных оверсайз-вещей и нижнего белья, которое надела вместо топа. Такой образ певица выбрала для ужина в знаменитом итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике.

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Формула вечернего стиля звезды такова: роскошная дубленка большого размера от Dolce&Gabbana из подиумной коллекции бренда Fashion Week 23/24, ярко-розовый корсет, открытые босоножки и большие джинсы с потертостями и разрезами. Дополнила образ она бейсболкой New York Yankees.

Бренд белья, который основала Рианна

Артистка имеет особую любовь к нижнему белью – она не в первый раз вводит ее акцентом в ежедневные луки. А еще звезда основала бренд белья Savage X Fenty. Недавно он выпустил страстную коллекцию ко Дню святого Валентина.