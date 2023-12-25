Горох и цветы возвращаются: 5 принтов, которые в 2024 году будут повсюду

Яркие принты подходят не всем, но даже для самых минималистических гардеробов найдутся подходящие узоры, которые будут популярны в 2024 году.

В следующем году вы можете ожидать от принтов всего: от эффектных цветов до возрождения сдержанных дизайнов, популярных ранее. Как и со всеми трендами, попробуйте экспериментировать – создайте образ с принтом сверху до пят, изящно добавьте его в аксессуарах или выберите одну вещь, которая придаст аутфиту актуальности.

А какие именно принты следует выбирать в 2024 году – рассказываем дальше.

Вертикальная полоска

В наших гардеробах всегда найдется место для парижских полосок. Но в этом сезоне внимание приковано к удлиненному образу, который отстаивают Louis Vuitton и Philip Lim.



Рубашка в вертикальную полоску / Фото WITH NOTHING UNDERNEATH

Нарисованные цветы

Яркие монохромные цветы, словно нарисованные от руки, можно было увидеть на всех подиумах сезона весна/лето 2024 года. Выбирайте их либо в простом черно-белом стиле, либо с примесью красного. Это принт, который можно носить в любой сезон.



Костюм с цветочным принтом / Фото MANGO

Нейтральный горошек

Любители винтажа, несомненно, будут рады увидеть этот лидер 50-х снова в центре внимания. Он будет украшать блузы и платья в этом сезоне.



Рубашка в горошек / Фото H and M

Геометрический принт

Мотив арлекина, принятый Версаче и Вивьен Вествуд, придает каждому изделию чувство игривости, но не слишком расслабляет образ. Есть ли что-нибудь лучшее, чем начать новый год в веселом наряде?



Платье с геометрическим принтом / Фото WHISTLES

Волнистые линии

Вокруг этого трендового узора можно создать интересный образ с принтом. Можете попытаться соединить его с микроклеточками или полосами.



Кофта с волнами / Фото MONKI